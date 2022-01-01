Симферополь, 1 января 2022, 21:28 — REGNUM Факельное шествие в Киеве в честь пособника фашистов Степана Бандеры демонстрирует существование нацизма на Украине, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Он добавил, что основе шествия лежат идеи, которые являются не только человеконенавистническими, но и утопическими.
Как сообщало ИА REGNUM, нацистской выходкой назвали в МИД России размещение плаката украинского нациста Степана Бандеры на здании областной администрации в Тернополе.
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