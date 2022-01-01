Симферополь, 1 января, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Факельное шествие в Киеве в честь пособника фашистов Степана Бандеры демонстрирует существование нацизма на Украине, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

spoilt.exile Факельное шествие

«(Участники шествия) демонстрируют всему миру нацистскую сущность киевского режима. Бандеровщина — это идеологическая проказа, которая губит Украину», — написал Аксенов в телеграм-канале.

Он добавил, что основе шествия лежат идеи, которые являются не только человеконенавистническими, но и утопическими.

«По сути это идеология деструктивной секты, она абсолютно непригодна для государственного строительства», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, нацистской выходкой назвали в МИД России размещение плаката украинского нациста Степана Бандеры на здании областной администрации в Тернополе.

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