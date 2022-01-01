Нижневартовск, Югра, , 21:13 — REGNUM В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) столкнулись два транспортных средства — автомобили и автобус. Об этом сообщили РИА Новости в УМВД по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло 1 января на проезжей части улицы Интернациональная, в районе дома 60, строение 1 в городе Нижневартовск. По последним данным, в результате аварии погибли три человека, еще двое пострадали.

«Произошло столкновение двух транспортных средств, автомобиля Lexus с автобусом», — сказали в УМВД.

В настоящее время выясняются причины аварии.