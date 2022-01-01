Нижневартовск, Югра, 1 января 2022, 21:13 — REGNUM В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) столкнулись два транспортных средства — автомобили и автобус. Об этом сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
ДТП произошло 1 января на проезжей части улицы Интернациональная, в районе дома 60, строение 1 в городе Нижневартовск. По последним данным, в результате аварии погибли три человека, еще двое пострадали.
«Произошло столкновение двух транспортных средств, автомобиля Lexus с автобусом», — сказали в УМВД.
В настоящее время выясняются причины аварии.