Вашингтон, , 20:55 — REGNUM В США перечислили топ-5 наиболее опасных видов вооружений, которыми обладает Россия. Об этом сообщается в статье офицера армии США в отставке и военного обозревателя издания 19Fortyfive Брента Иствуда.

Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» Цитата из видео пользователя YouTube @Минобороны России

Так, автор материала поставил на первое место беспилотный подводный аппарат «Посейдон», отметив огромный радиус действия.

«Это оружие («Посейдон») пугает, потому что оно может быть нацелено на города США на любом побережье, — написал Иствуд. — Россия планирует запустить «Посейдон» со своей подводной лодки К-329 «Белгород».

По оценке обозревателя зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» занял второе место. Автор материала отметил, что данный комплекс может использоваться даже против ракет на расстоянии до 250 миль, а не только против самолетов и дронов.

Следующие места в рейтинге эксперт отводит ЗРПК «Панцирь С-1», ударному вертолёту Ми-28НМ и ракетному комплексу «Ярс».