Москва, 1 января 2022, 20:53 — REGNUM Жители России, уволенные в связи с сокращениями, с 1 января 2022 года могут выйти на пенсию досрочно. Об этом говорится в законе «Овнесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В документе отмечается, что обязательным условием являются сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа работника. В частности, для мужчин стаж составляет 25 лет, для женщин — 20 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 5,9%, в результате чего они вырастут в среднем до 18 521 рубля.
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