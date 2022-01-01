Киев, , 20:37 — REGNUM Курс на полный отказ от мирного урегулирования в Донбассе взяли власти Украины. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук журналистам телеканала «112 Украина».

Виктор Медведчук Kremlin.ru

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«Сегодня она (власть Украины) демонстрирует политическую волю на полный отказ от мирного урегулирования и выполнения Минских соглашений», — сказал Медведчук.

Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря 2021 г. представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские силовики с 1 января до 30 декабря 2021 года выпустили по территории ДНР 15 403 боеприпаса.