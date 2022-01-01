Барселона, Испания, 1 января, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави заявил, что намерен предпринять очередную попытку продлить контракт с 24-летним французским нападающий Усманом Дембеле, так как текущее соглашение футболиста с «сине-гранатовыми» истекает 30 июня 2022 года.

Www.fcbarcelona.cat Усман Дембеле

«Это переговоры, это нормально — мы еще раз поговорим с его агентом. Я не разочарован Усманом. Давайте посмотрим, что произойдет дальше», — цитирует Хави журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что предыдущие переговоры «Барселоны» продлить контракт с Дембеле зашли в тупик. При этом сам футболист заявлял о намерении остаться в каталонском клубе.

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие в восьми матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами в поединках с «Эльче» и «Севильей».