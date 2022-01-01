Ньюкасл, Великобритания, 1 января, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Центральные защитники сборной Нидерландов Свен Ботман и Натан Аке, выступающие за «Лилль» и «Манчестер Сити» соответственно, входят в сферу трансферных интересов «Ньюкасла». Об этом 1 января сообщило издание Daily Mail.

«Манчестер Сити»

В текущем сезоне Натан Аке сыграл в тринадцати матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Лидс Юнайтед» с «Ред Булл Лейпцига». На счету Свена Ботмана 2 (1+1) очка по системе гол+пас в двенадцати турах французской Лиги 1 2021/22.

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Натана Аке в 28 миллионов евро, Свена Ботмана — в 30 миллионов евро.