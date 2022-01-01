Монако, 1 января, 2022, 20:11 — ИА Регнум. 1 января «Монако» на своем официальном сайте объявил, что состав клуба пополнил 20-летний бразильский фланговый защитник Вандерсон. «Монегаски» заплатили «Гремио» 11 миллионов евро за трансфер футболиста. При этом портал transfermarkt оценивает Вандерсона в 8,5 миллиона евро.

Футбольный клуб «Монако»

Ранее сообщалось, что в трансфере 20-летнего Вандерсона также был заинтересован московский «Спартак».

В 2021-м году Вандерсон принял участие в 30-ти турах бразильской Серии А, в которых отметился тремя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил пять желтых карточек. Всего в прошлом сезоне защитник набрал 7 (4+3) очков по системе гол+пас в 52-х встречах во всех турнирах.