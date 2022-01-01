Брюссель, 1 января, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Европейский союз намерен присвоить атомной энергетике и природному газу «зелёный» статус в рамках классификации ЕС, сообщает Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Отмечается, что в пользу данного решения выступает группа стран во главе с Францией. Париж потребовал «не наказывать источники энергии, которые обеспечивают большую часть производства электричества».

Также ЕК предложила продолжить инвестировать в атомные электростанции в течение следующих десятилетий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы государств и правительств стран Евросоюза не пришли к единому решению энергетического кризиса из-за разногласий, возникших во время саммита ЕС в Брюсселе.

Читайте также: В Евросоюзе отложили решение энергокризиса до следующего саммита