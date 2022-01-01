Барселона, Испания, , 20:05 — REGNUM 32-летний бразильский голкипер Нето, права на которого принадлежат каталонской «Барселоне», в зимнее трансферное окно может перейти в бразильский «Фламенго». Об этом 1 января сообщило издание Sport.es.

Нето перешел в «Барселону» 1 июля 2019 года как часть сделки по трансферу Яспера Силлессена в «Валенсию». Текущее соглашение бразильского голкипера с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Нето принял участие лишь в двух матчах испанской Примеры сезона 2021/22 с «Реал Сосьедадом» и «Атлетиком» (Бильбао), в которых пропустил три мяча.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» возглавил экс-главный тренер национальной сборной Польши по футболу Паулу Соуза.