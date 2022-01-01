Магнитогорск, Челябинская область, , 20:02 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области новый год начался с пожаров. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Пожар

Cameron Strandberg

Всего в новогоднюю ночь в городе произошло три пожара. Один из залпов пиротехники попал на балкон на четвёртом этаже пятиэтажки. В результате возник пожар. Его удалось оперативно потушить.

По другим причинам пожары произошли на улицах Ярославского и Тургенева. В последнем случае два ребёнка получили различной степени тяжести отравления продуктами горения.