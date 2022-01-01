Уотфорд, Великобритания, , 19:59 — REGNUM 1 января 2022 года в Уотфорде на стадионе «Викаридж Роуд» состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 «Уотфорд» — «Тоттенхэм». Основное время встречи завершилось со счетом 0:1.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Единственный мяч на 90+6-й минуте встречи забил центральный защитник «шпор» и сборной Колумбии Дэвинсон Санчес после передачи Сон Хын Мина — 0:1.

Желтую карточку получил Оливер Скипп на 61-й минуте. На матче работала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Ассистенты главного судьи — Ричард Уэст и Николас Хортон.

Статистика матча («Уотфорд"/ «Тоттенхэм»)

Удары 6/21

Удары в створ 4/9

Владение 25%/75%

Угловые 3/6

Нарушения 6/8

Составы команд:

«Уотфорд»: Бахманн, Трост-Эконг, Масина, Кэткарт, Сьерральта, Луза (Клеверли, 90'), Сема (Эрнандес, 90'), Сиссоко, Куцка, Кинг, Деннис (Педро, 46').

«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Дайер, Дэвис, Регилон (Ло Чельсо, 83'), Хейбьерг, Эмерсон, Сон, Скипп (Уинкс, 70'), Кейн, Моура (Сальватьерра, 90').

После восемнадцати матчей «Тоттенхэм», одержав десять побед и набрав 33 очка, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд» с тринадцатью очками расположился на семнадцатой строчке.