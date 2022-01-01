Ростов-на-Дону, , 19:52 — REGNUM В Ростове-на-Дону к медикам за помощью после запусков пиротехники обратились четверо взрослых и один ребёнок. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Праздничный салют Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«За ночь из-за несоблюдения требований безопасности при запуске фейерверков в травмпункты обратились пять человек, в том числе один ребёнок. Медицинские учреждения работают в штатном режиме», — написал Логвиненко в Instagram.

В режиме повышенной готовности продолжают работать все предприятия ЖКХ и коммунальные службы, сотрудники полиции.