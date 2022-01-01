Вашингтон, 1 января 2022, 19:48 — REGNUM Власти Украины ведут переговоры с США о возможной передаче Киеву военной помощи, предназначенной для Афганистана. Об этом заявила посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.
Маркарова напомнила о подписании пятилетнего соглашения между Украиной и США, позволяющего сторонам взаимодействовать «на более высоком стратегическом уровне».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация президента США Джо Байдена согласилась оказать Украине военную помощь на общую сумму $200 млн, однако задерживает ее поставки, чтобы не нагнетать обстановку.
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