Вашингтон, 1 января, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Власти Украины ведут переговоры с США о возможной передаче Киеву военной помощи, предназначенной для Афганистана. Об этом заявила посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.

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«Мы активно работаем сейчас, и министр (глава МИД Украины Дмитрий Кулеба) разговаривал об этом во время своего визита, и этот вопрос тоже в активном обсуждении», — сказала она.

Маркарова напомнила о подписании пятилетнего соглашения между Украиной и США, позволяющего сторонам взаимодействовать «на более высоком стратегическом уровне».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация президента США Джо Байдена согласилась оказать Украине военную помощь на общую сумму $200 млн, однако задерживает ее поставки, чтобы не нагнетать обстановку.

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