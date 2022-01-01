Киев, , 19:47 — REGNUM Факельное шествие ко дню рождения пособника фашистов Степана Бандеры стартовало в парке имени Тараса Шевченко в Киеве. Об этом 1 января сообщает телеканал «112 Украина».

Факельное шествие украинских националистов spoilt.exile

По предварительным данным, на мероприятии собрались около одной тысячи человек, которые несут в руках зажженные факелы, красно-черные флаги и флаги Украины. Кроме того, активисты выкрикивают националистические лозунги.

Отмечается, что в центре Киева сотрудники правоохранительных органов усилили меры безопасности из-за данной акции.

Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что на Украине неонацизм навязывают людям совершенно официально.