Лондон, , 19:46 — REGNUM Сегодня, 1 января, в Лондоне на стадионе «Серлхерст Парк» «Кристал Пэлас» в матче 21-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 сыграет с лондонским «Тоттенхэмом». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Тайрик Митчелл, Йоаким Андерсен, Лука Миливоевич, Уилл Хьюз, Джефри Шлупп, Джордан Айю, Кристиан Бентеке, Одсонн Эдуард.

«Вест Хэм»: Лукаш Фабьянский, Владимир Цоуфал, Крейг Доусон, Исса Диоп, Бенджамин Джонсон, Мануэль Лансини, Джаррод Боуэн, Саид Бенрахма, Томаш Соуцчек, Деклан Райс, Майкл Антонио.

На данный момент «Вест Хэм» с девятью победами и 31-м очком занимает пятую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. «Кристал Пэлас», набрав 23 очка, располагается шестью строчками ниже.