Канберра, , 19:32 — REGNUM Ученые Австралийского национального университета предсказали исчезновение 1500 языков к концу XXI века.

Участники конференции «Наука о комиксах» © Конференция «Наука о комиксах»

«Мы обнаружили, что без немедленного вмешательства потеря языков может утроиться в следующие 40 лет. А к концу этого века на 1500 языках и вовсе, возможно, перестанут говорить», — цитирует профессора Линделла Бромхэма Nature Ecology and Evolution.

Всего ученые выявили 51 фактор для исчезновения языков в ближайшее столетие.

Одним из факторов исследователи называют большое количество лет обучения в школе. Как правило, обучение идет на одном языке — государственном. Поэтому исследователи предлагают начать разработку учебных программ, направленных на двуязычное образование: на государственном языке и на языке коренного населения.