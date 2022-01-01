Вашингтон, , 19:28 — REGNUM Гендиректор киностудии Warner Bros. Энн Сарнофф сообщила, что в планы студии входит создание новых сериалов и других проектор по вселенной Гарри Поттера.

«Мы хотели бы разработать больше оригинальных сериалов о Гарри Поттере. Мы регулярно общаемся с Джоан Роулинг и ее командой», — заявила Энн Сарнофф Bloomberg.

Франшиза «Гарри Поттер» является самым прибыльным проектом в истории Warner Bros. Восемь фильмов, вышедших в период с 2001 по 2011 годы, принесли киностудии более 7,7 млрд долларов.

Два фильма «Фантастические твари и где они обитают» и «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», являющиеся приквелом к основной серии фильмов, заработали около 1,5 млрд долларов.

Третий фильм «Фантастически твари: Тайны Дамблдора» выйдет в мировой прокат 6 апреля 2022 года.