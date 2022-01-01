Симферополь, , 19:26 — REGNUM «Бандеровский шабаш», который проходит 1 января в Киеве, демонстрирует всему миру нацистскую сущность нынешнего украинского режима. Об этом 1 января в телеграм-канале написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

«В Киеве очередной бандеровский шабаш. Ошалевшие от безнаказанности недоумки с факелами чествуют своего идола и демонстрируют всему миру нацистскую сущность киевского режима. Бандеровщина — это идеологическая проказа, которая губит Украину. В ее основе лежат идеи, которые являются не только человеконенавистническими, но и утопическими. По сути это идеология деструктивной секты, она абсолютно непригодна для государственного строительства», — написал Аксёнов.

Аксёнов подчеркнул, что и история независимости Украины, и политика Киева сегодня основаны на русофобии и недостижимых целях, вроде «возвращения Крыма».

«Многие политические деятели соседней страны, вынесенные майданом к вершинам власти, — наглядное подтверждение того, до какой степени деградации может дойти человек, продавший память предков ради тухлой бандеровской похлебки», — написал глава Крыма.

Аксёнов подчеркнул, что после краха действующего сегодня украинского режима первым шагом должна стать денацификация, иначе страна не сможет развиваться дальше.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января в Киеве проходит факельное шествие националистов ко дню рождения пособнику Гитлера Степана Бандеры.