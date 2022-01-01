Москва, , 19:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников и врачей за вклад в борьбу с COVID-19. Соответствующий документ опубликован на интернет портале правовой информации.

Путин

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Согласно указу, врачи и работники медучреждений награждены за «большой вклад в борьбу с COVID-19 и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга».

Так, орденом Пирогова награждены 18 врачей и медработников, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — девять специалистов, а медалью Луки Крымского — 36.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто вручил Орден Дружбы.

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