Лондон, 1 января, 2022, 19:18 — ИА Регнум. 1 января издание Sky Sport сообщило, что руководство лондонского «Тоттенхэма» заинтересовано в подписании 30-летнего французского нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна и намерен предложить за футболиста 47 миллионов евро во время январского трансферного окна.

Biser Todorov Антуан Гризманн

Антуан Гризманн, права на которого принадлежат каталонской «Барселоне», в текущем сезоне выступает за «Атлетико» на правах аренды. В восемнадцати матчах за мадридский клуб во всех турнирах Гризманн забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt на данный момент оценивает французского нападающего в 50 миллионов евро. Соглашение Антуана с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2024 года.