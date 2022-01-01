Москва, 1 января, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Народного артиста России Сергея Шакурова с 80-летием поздравил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Соответствующая телеграмма опубликована 1 января на сайте правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Вы (Сергей Шакуров) принадлежите к тем редким актёрам, чей уникальный дар, неподдельная искренность, обаяние покоряют зрительские сердца, — говорится, в частности, в телеграмме. — Многие годы на театральной сцене и в кинематографе Вы создаёте ярчайшие образы, виртуозно перевоплощаетесь в героев разных эпох».

Премьер-министр России пожелал Шакурову вдохновения, новых творческих успехов, здоровья и благополучия.

«Пусть в наступившем 2022 году Вам во всём сопутствует удача», — отмечается в телеграмме.

Как передавало ИА REGNUM, 1 января глава РФ Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Сергея Шакурова с 80-летием.