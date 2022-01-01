Москва, , 19:14 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» ведет переговоры о досрочном расторжении контракта с 30-летним форвардом сборной Кабо-Верде Зе Луишем. Об этом 1 января сообщило издание Metaratings.

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Текущее соглашение Зе Луиша с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2023 года. Нападающий перешел в «Локомотив» 6 октября 2020 года из «Порту» за 5,5 миллиона евро.

Зе Луиш не играет за «Локомотив» с августа 2021 года после вывода из заявки на сезон Тинькофф Российской Премьер-лиги. Футболист был девятым легионером в составе московского клуба. В прошлом сезоне на счету игрока один забитый мяч и одна результативная передача в восьми матчах чемпионата.