Киев, , 19:11 — REGNUM Все уголовные преследования против народного депутата Украины Виктора Медведчука являются незаконными. Об этом заявил сам глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» журналистам телеканала «112 Украина».

Виктор Медведчук Kremlin.ru

«Меня ограничили в моей свободе… — сказал Медведчук. — Я веду борьбу, я знаю, что это все незаконно. Уголовные преследование против меня — незаконны. Это не что-либо, а политическая месть».

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» добавил, что «никчемная в юридическом смысле» власть Украины пытается ему отомстить за то, что он «вскрывает эти нарывы в их действиях».

Как передавало ИА REGNUM, 10 декабря глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что властям Украины необходимо менять курс и налаживать отношения с Россией, а также со странами СНГ.