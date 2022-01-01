Южа, Ивановская область, 1 января, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате пожара в частном доме в городе Южа Ивановской области 1 января, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Pixabay.com Пожар

По предварительным данным, пожар произошёл рано утром 1 января, после ликвидации открытого горения на месте пожара были обнаружены тела двух человек — женщины 1968 года рождения и мужчины 1948 года рождения. Установлено, что оба проживали в этом доме.

По факту гибели людей начата доследственная проверка. При первоначальном осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. По предварительным данным, жители дома погибли в результате отравления угарным газом. Точно причину смерти позволит установить судебно-медицинская экспертиза.