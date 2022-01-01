Смоленск, 1 января, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Обстоятельства гибели двух подростков в Ярцево Смоленской области утром 31 декабря устанавливают следователи, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

34.мвд.рф Пожар

Тело двух 17-летних юношей были обнаружены после пожара декабря в частном доме на окраине города. По факту смерти молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

Тела подростков направлены в судебно-медицинский морг для установления причины смерти. Следователи устанавливают обстоятельства и причины происшествия.