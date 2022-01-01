София, 1 января 2022, 18:56 — REGNUM Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии увеличила стоимость природного газа на 30%, до €66,7 за МВт ч с 1 января. Об этом сообщает пресс-служба компании «Булгаргаз».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство «Булгаргаза» обратилось в органы Государственного агентства национальной безопасности Болгарии (ГАНБ) с требованием установить источник утечки важной корпоративной информации.
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