София, 1 января, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии увеличила стоимость природного газа на 30%, до €66,7 за МВт ч с 1 января. Об этом сообщает пресс-служба компании «Булгаргаз».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

"После анализа представленных актуальных данных и документов, комиссия утвердила цену на природный газ с 1 января 2022 года в размере 133,41 лева за МВт ч», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство «Булгаргаза» обратилось в органы Государственного агентства национальной безопасности Болгарии (ГАНБ) с требованием установить источник утечки важной корпоративной информации.

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