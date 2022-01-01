Тверь, 1 января, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Мужчина погиб в результате пожара в жилом доме в Тверской области 1 января, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Пожар

Пожар произошёл в частном жилом доме в деревне Строевичи в ночь на 1 января. После тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего. Известно, что погибший был 1986 года рождения.

По факту гибели человека назначена доследственная проверка. Назначено проведение пожарно-технической экспертизы, а также судебной медицинской экспертизы.