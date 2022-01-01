Краснодар, 1 января 2022, 18:46 — REGNUM В Краснодарском крае в ночь с 31 декабря на 1 января на свет появились 53 малыша, сообщили 1 января в пресс-службе администрации края.
Всего на Кубани период с 20:00 31 декабря до 08:00 1 января родились 28 мальчиков и 25 девочек, в том числе одна двойня — в перинатальном центре Новороссийска.
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В 2021 году в Краснодарском крае родились почти 60 тысяч малышей, в том числе на свет появились 700 двоен, четыре тройни и одна четверня.