Краснодар, , 18:46 — REGNUM В Краснодарском крае в ночь с 31 декабря на 1 января на свет появились 53 малыша, сообщили 1 января в пресс-службе администрации края.

Ребёнок

«Продолжая новогоднюю традицию, первый день нового года провел в Центре охраны материнства и детства города Сочи. Принял роды — женщине по экстренным показаниям необходимо было сделать кесарево сечение. Родился мальчик весом 3400 г и ростом 53 сантиметра. Сейчас новорожденный и мамочка чувствуют себя хорошо. Всего под бой курантов и в новом году в Сочинском перинатальном центре родились четыре ребенка», — написал министр здравоохранения края Евгений Филиппов в социальных сетях.

Всего на Кубани период с 20:00 31 декабря до 08:00 1 января родились 28 мальчиков и 25 девочек, в том числе одна двойня — в перинатальном центре Новороссийска.

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В 2021 году в Краснодарском крае родились почти 60 тысяч малышей, в том числе на свет появились 700 двоен, четыре тройни и одна четверня.