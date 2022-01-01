Луганск, 1 января, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Здание школы в подконтрольном Киеву селе Валуйское в Донбассе заняли украинские силовики. Об этом, как передает РИА Новости, заявил 1 января официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко журналистам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

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По его словам, представители вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают занимать в Донбассе объекты социального назначения.

Филипоненко уточнил, что 27 декабря украинские силовики оборудовали оперативный штаб в здании общеобразовательной школы села Валуйское близ линии соприкосновения в Донбассе.

Как передавало ИА REGNUM, 1 января в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР сообщили, что Народная милиция ЛНР фиксирует бронетехнику ВСУ в жилом районе подконтрольного Киеву населенного пункта Муратово в Донбассе.