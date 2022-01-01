Бирмингем, Великобритания, 1 января, 2022, 18:28 — ИА Регнум. В британском Бирмингеме на зданиях появились надписи с призывом снять санкции с России, сообщает 1 января корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM 22-01-01 17.06.34

Так, на одном из зданий неизвестные написали краской: «Снять санкции с России».

На стене другого здания написали: «Русского вмешательства в выборы в США не было».

ИА REGNUM 22-01-01 17.21.05

Напомним, ранее читатели британской газеты Daily Mail призвали НАТО оставить попытки закрепиться вблизи России.

Читайте также: Британцы согласились с Путиным, раскритиковавшим Запад