Москва, 1 января, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин освободил от должности помощника секретаря Совета безопасности Александра Абелина. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Освободить Абелина Александра Павловича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности генерал-лейтенанта Анатолия Якунина — заместителя директора ФСИН РФ.

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