Киев, , 18:16 — REGNUM Сергей Грабовский — публицист — в статье для украинского журнала «День» объявил Кубань и части Воронежской, Белгородской, Ростовской областей украинскими.

Ссылаясь на европейские карты — при этом не названные, он заявил, что в XVIII веке «Украина существовала, а Россия — нет». Вместо нее русское государство на этих картах называлось Московией — это наименование употреблялось на Западе вплоть до периода правления Петра I. Также Грабовский напомнил о провозглашении Украинской народной республики в 1917 г. На картах 1918 г. ее границы отличались от рубежей современной Украины.

«В состав Украины входят Стародуб, … Белгород, Валуйки, Богучар — то есть она уходит за Дон. Часть нынешнего Донбасса действительно находилась за пределами Украины», — написал он.

Публицист обвинил большевиков в «отрезании» от Украины «Слабожанщины», признав при этом, что в состав республики включили часть Донбасса и Таганрог, который позднее все же вернули в состав РСФСР. Также Грабовский заявил о желании Кубани войти в состав Украины в 1918—1919 гг., но, по его словам, это не позволили «белые».

Перечисленные территории он назвал «историческими украинскими».

Отметим, что президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции напомнил о передаче большевиками ряда российских территорий в состав Украины без учета мнения жителей.