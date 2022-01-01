Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM Режиссер Галина Воропай, которая работала над мультсериалами «Смешарики» и «Лунтик», ушла из жизни. Причина смерти не уточняется. Об этом 1 января сообщили в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.

«30 декабря скончалась Воропай Галина Владимировна. Приносим соболезнования ее родным и близким! — отмечается в сообщении. — Галина Владимировна всегда останется в нашей памяти светлым и радостным человеком, который очень любил жизнь и кино!».

Воропай была режиссером таких сериалов, как «Лунтик», «Барбоскины», «Смешарики», «Тима и Тома».