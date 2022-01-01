Сочи, Краснодарский край, 1 января, 2022, 18:00 — ИА Регнум. В Сочи из-за прогнозируемого сильного снега в горах объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю со ссылкой на данные Краснодарского ЦГМС — филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Снег

«В период с 1 по 2 января 2022 года в горной зоне МО г. Сочи ожидается очень сильный снег», — говорится в сообщении.

Представители МЧС России рекомендуют местным жителям быть осторожными на улицах, обращать внимание на целостность линий электропередачи, а также следить за сообщениями по местным теле‑ и радиостанциям.

Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря в центре погоды «Фобос» сообщили, что в ночь на 2 января в Москву придет похолодание: температура понизится до −9…−11 градусов.