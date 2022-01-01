Москва, , 17:43 — REGNUM Более 570 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено за сутки в России. Об этом 1 января сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Тест на коронавирус Kolomnagrad.ru

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«За последние сутки проведено 575 тысяч тестов на коронавирус, — говорится в сообщении. — Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 1 января остаются 1 233 060 человек».

Отмечается, что всего в стране проведено более 241 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 1 января федеральный оперативный штаб сообщил, что общее число подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в РФ выросло на 19 751 за истекшие сутки.