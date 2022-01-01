Вашингтон, 1 января 2022, 17:38 — REGNUM Доверие европейских стран к Соединённым Штатам за прошедший год было подорвано, сейчас Брюсселю следует проявлять себя лучше в кризисных ситуациях, считает обозреватель немецкой газеты Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг.
Он напомнил, что в начале 2021 года произошел штурм Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа, а также состоялся вывод войск стран НАТО из Афганистана, что «подорвало авторитет США на внешнеполитической арене».
Как сообщало ИА REGNUM, комиссия палаты представителей США, занимающаяся расследованием беспорядков в Капитолии США 6 января 2021 года, планирует и в 2022 году несколько недель проводить публичные слушания.
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