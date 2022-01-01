Минск, 1 января, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с национальным праздником — Днем освобождения Республики Куба — поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 1 января сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Ваша страна… благодаря своей стойкой позиции по праву приобрела авторитет и уважение большинства государств планеты», — отмечается в поздравлении.

Лукашенко добавил, что особые, по-настоящему дружественные отношения, сложились между Минском и Гаваной.

Как подчеркнул белорусский лидер, многогранное сотрудничество между Белоруссией и Кубой «продолжит динамично и успешно развиваться, что внесет важную лепту в укрепление благополучия наших народов».