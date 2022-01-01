Лондон, 1 января, 2022, 17:32 — ИА Регнум. 1 января в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» в матче 21-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 уступил «Манчестер Сити», ведя в счете к концу первого тайма. Основное время встречи завершилось со счетом 1:2.

Mancity.com «Манчестер Сити»

Первый мяч на 31-й минуте встречи забил фланговый атакующий полузащитник хозяев и сборной Англии Букайо Сака после передачи Кирана Тирни — 1:0. В дебюте второй половины Рияд Марез ударом с одиннадцатиметровой отметки вернул «горожан» в игру — 1:1. В компенсированное время испанский опорный полузащитник Родриго Эрнандес впервые вывел гостей вперед — 1:2.

Единственную красную карточку на 59-й минуте встречи получил бразильский защитник «канониров» Габриэл. Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Аттуэллом.

Составы команд:

«Арсенал»: Рамздейл, Тирни, Габриэл, Уайт, Томиясу, Парти, Джака, Эдегор (Холдинг, 63'), Сака (эль-Ненни, 84'), Мартинелли, Ляказетт (Смит-Роу, 71').

«Манчестер Сити»: Мораеш, Диаш, Аке, Ляпорт, Канселу, Родри, Силва, де Брёйне, Стерлинг, Марез, Жезус (Гюндоган, 63').

Статистика матча («Арсенал"/ «Манчестер Сити»)

Удары 7/15

Удары в створ 2/2

Владение 28%/72%

Угловые 5/5

Нарушения 13/5

«Манчестер Сити», одержав семнадцатую победу и набрав 53 очка, укрепился на чистом первом месте в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. «Арсенал» с 35-ю очками остался на четвертой строчке.