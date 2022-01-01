Москва, , 17:27 — REGNUM Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов назвал слухами информацию об интересе к Самуэлю Жиго со стороны мексиканского клуба «Тигрес». Об этом 1 января сообщило РИА Новости.

Себастьян Дриусси и Самуэль Жиго Андрей Пронин © ИА REGNUM

В текущем сезоне 28-летний французский центральный защитник принял участие в 24-х матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Самуэль Жиго перешел в «Спартак» 1 июля 2018 года из бельгийского «Гента» за 8 миллионов евро и на данный момент соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Жиго заинтересован ряд клубов из итальянской Серии А и французской Лиги 1.