Москва, 1 января, 2022, 17:09 — ИА Регнум. 1 января издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что 35-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев может покинуть «красно-синих» следующим летом, так как руководство «армейцев» до сих пор не предложило футболисту новый контракт.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Игорь Акинфеев

Текущее соглашение Игоря Акинфеева с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне Игорь Акинфеев принял участие в восемнадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил шестнадцать мячей. Девять раз голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

В ноябре Игорь Акинфеев сыграл свой 500-й матч в рамках Чемпионата России и 800-й матч в карьере в целом.