Париж, 1 января, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Во Франции в ночь на 1 января злоумышленники сожгли более 870 автомобилей, сообщил глава МВД Пятой республики Жеральд Дарманен.

Марина Каширская ИА REGNUM Огни

По его словам, количество сожженных автомобилей уменьшается по сравнению с предыдущими годами.

Так, напомнил Дарманен, в 2019 году в новогоднюю ночь злоумышленники сожгли более 1,3 тыс. автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на французском острове Майотта в Индийском океане группа неизвестных попыталась сжечь здание мэрии и полицейский участок в коммуне Кунгу.

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