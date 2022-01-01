Зеленский поздравил Макрона с началом председательства Франции в Совете ЕС
Киев, 1 января, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Президента Франции Эммануэля Макрона с началом председательства Парижа в Совете ЕС поздравил глава Украины Владимир Зеленский.
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Владимир Зеленский
«Поздравляю Эммануэля Макрона с началом председательства Франции в Совете ЕС, — написал украинский лидер на странице в соцсети Twitter. — Желаю успехов в продвижении амбициозной повестки дня ЕС и преодолении вызовов».
Напомним, Франция ближайшие полгода будет исполнять обязанности председателя Совета Европейского союза, начиная с 1 января.
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