Киев, , 16:56 — REGNUM Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины на 1 января составляют 13,5 млрд куб. м топлива. Это на 42,6% меньше, чем в 2021 году, сообщили в компании «Укртрансгаз».

В 2021 году запасы на аналогичный период составляли 23,6 млрд куб. м.

Ранее экс-министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилёв заявил, что повышение цен на газ может привести к серьезным последствиям для экономики страны.

По его словам, рост стоимости топлива провоцирует закрытие большого количества предприятий, что ведет к росту безработицы:

«Люди остаются без зарплаты, без своего достатка… Это всё может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом думаю о том, что будет».