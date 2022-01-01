Киев, , 16:51 — REGNUM 1 января 2022 года киевское «Динамо» объявил, что 22-летний фланговый атакующий защитник сборной Украины Виталий Миколенко перешел в «Эвертон», выступающий в Английской Премьер-лиге.

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес Www.nufc.co.uk

«Ириски» заплатили киевскому «Динамо» 23,5 миллиона евро за трансфер 22-летнего футболиста. При этом трансферная стоимость Миколенко, по оценкам портала transfermarkt, составляет 17 миллионов евро. Соглашение украинского футболиста с клубом из Ливерпуля рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Виталий Миколенко принял участие в 21-м матче за «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами во играх внутреннего чемпионата.