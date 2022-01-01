Тегеран, , 16:50 — REGNUM Ирана не смог вывести на орбиту 3 спутника после того, как ракета не смогла развить неоходимую скорость. Об этом заявил пресс-секретарь минобороны страны Ахмад Хоссейни.

«Она должна развивать скорость выше 7600 м/с. Мы достигли лишь 7350», — отметил он.

Иран за последние несколько лет потерпел несколько неудачных запусков спутников из-за технических проблем.

В США обеспокоены разработкой Ираном космических ракет-носителей, а Берлин призвал Иран прекратить отправку ракет-носителей со спутниками в космос, добавив, что «они нарушили резолюцию Совета Безопасности ООН».

МИД Ирана отвергл критику США, Германии и Франции в связи с запуском ракеты-носителя со спутником.

«Научные и исследовательские достижения … являются неотъемлемым правом иранского народа, и такие назойливые заявления не подорвут решимость … добиться прогресса в этой области», — отмечается в заявлении.

Тегеран отрицает, что его космическая деятельность является прикрытием для разработки баллистических ракет и что она нарушила резолюцию ООН.