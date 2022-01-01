Киев, 1 января, 2022, 16:46 — ИА Регнум. На Украине запасы природного газа в подземных хранилищах по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд кубометров, сообщили в «Укртрансгазе».

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Отмечается, что в настоящее время хранилища заполнены на 43,7%, свободные мощности составляют 16,452 млрд кубометров. Это на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине начали закрывать автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) из-за роста цен на газ.

По словам представителей компании «Укравтогаз», уже с сентября 2021 года цены на природный газ можно было назвать максимальными, а после очередного скачка цен продажи этого автомобильного топлива упали на 90%.

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